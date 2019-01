Alternance : 813 contrats au CFA des métiers de l'aérien

Bientôt installé sur un site flambant neuf près du Bourget, le CFA des métiers de l'aérien proposera pas moins de 813 contrats en alternance pour la rentrée de septembre 2019.

La Journée Portes Ouvertes organisée par le CFA des métiers de l'aérien le samedi 16 février prochain sera la dernière qui se déroulera sur son site historique de Vilgénis à Massy. A compter du printemps 2019, le CFA des métiers de l'aérien aura en effet déménagé dans un site flambant neuf à Bonneuil-en-France près du Bourget. A un ancien hangar-avion complètement réhabilité et d'une surface de 1 900 m2 s'ajouteront des "alvéoles destinées à la formation au Bac Pro Aéro structure et aux stages de formation continue" sur 1 000 m2. Enfin, c'est en juin 2019 que sera livré un nouveau bâtiment d'une surface de 8 000 m2. Il accueillera les bureaux administratifs du CFA des métiers de l'aérien ainsi que des salles de cours et des espaces consacrés à la vie étudiante "autour d'un grand patio végétalisé de 1 000 m2.

Le nouveau site du Bourget aura une capacité d'accueil de 700 apprenants. Pour autant, le site sud de Toussus-Le-Noble n'est pas oublié. Il est aussi en cours de réhabilitation et d'agrandissement pour pouvoir accueillir 240 apprenants des filières techniques. Du coup, le centre de formation est désormais en capacité de proposer pas moins de 813 contrats en alternance pour la rentrée de septembre 2019. La journée Portes Ouvertes du 16 février sera donc l'occasion de les découvrir ainsi que les entreprises (Paris Aéroport, Air France) et/ou les syndicats professionnels partenaires (Gifas, Fnam). Pour ceux qui ne pourront s'y rendre, le site www.afmae.com permettre aux uns et autres de découvrir le CFA, ses formations et de déposer son dossier de candidature.

Sur les 813 contrats en alternance proposés, 313 portent sur des formations techniques sur deux ans : 215 pour préparer le Bac Pro Aéronautique, option systèmes ou avionique ou structure pour le métier de mécanicien; 48 pour préparer le diplôme de mention complémentaire aéronautique option avion à moteur à turbines ou la nouvelle option hélicoptère à moteur à turbine; et 50 pour préparer le BTS Aéronautique. Du côté des formations à la relation client sur un an : 250 pour préparer le diplôme mention complémentaire accueil dans les transports pour le métier d'agent d'escale et 250 contrats de professionnalisation pour le métier de navigant commercial.