Allemagne : les Tigre peuvent retourner en vol

Ces restrictions de vol étant définies, le ministère continuera de mener son enquête et d'inspecter les hélicoptères Tigre régulièrement.

Un membre du ministère allemand de la Défense a fait savoir que les hélicoptères Tigre pourront reprendre leurs vols. Toutefois, les pilotes devront prendre en compte certaines restrictions, lesquelles portent sur la vitesse et le poids de l'aéronef. Airbus a également émis un avertissement concernant le pilotage, que le ministère de la Défense a repris.

Le ministère de la Défense allemand a levé, le 22 septembre, les interdictions de vol qui ont cloué au sol les hélicoptères Tigre pendant près de deux mois. Une enquête est toujours en cours et des restrictions ont été établies.

