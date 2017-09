Allemagne : Le H145M à l'épreuve du désert

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La Bundeswehr a commandé 15 exemplaires de l’hélicoptère H145M d' Airbus Helicopters . Les H145M de la Bundeswehr sont équipés d’un dispositif de descente rapide sur corde pour les troupes, de crochets pour l’emport de charges sous élingue, de treuils, d’un canon latéral monté sur pivot, d’une protection balistique et d’un système de contre-mesures électroniques qui offrent de nouvelles capacités aux KSK pour l’exécution de leurs missions spéciales. Sa panoplie d’équipements de mission comprend également un viseur de casque (HSMD) ainsi qu’un réservoir de carburant auto- obturant. Doté de deux turbines Turbomeca Arriel 2E, l’hélicoptère H145M est équipé d’un système numérique de régulation des moteurs à pleine autorité (FADEC).

Comme le rappelle le site de Luftwaffe , la température entraine une baisse de la pression et une perte de puissance pour l'appareil. Le personnel allemand a notamment conduit des tests pour évaluer la température des moteurs après les vols. La Luftwaffe n'a pas précisé comment la machine a réagit face à ces contraintes.

En Jordanie , le H145M employé par le 64e escadron est confronté à des températures très élevés (Au dessus de 40°C tous les jours) et à la présence permanente de poussière. Cette campagne vise d'ailleurs aussi bien a éprouvé le matériel que le personnel de l'unité.

La Luftwaffe a déployé un hélicoptère H145M en Jordanie afin de tester ses capacités par grande chaleur et en milieu désertique.

