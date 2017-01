Allemagne : des hélicoptères au Mali ?

Le gouvernement fédéral allemand a annoncé son intention de renforcer son dispositif militaire au Mali. Le contingent actuel composé de 650 militaires allemand pourrait être porté à 1 000 hommes. Berlin prévoit notamment de déployer huit hélicoptères afin de disposer d'une capacité de sauvetage et d'évacuation sanitaire. Quatre hélicoptères de manœuvre NH90 et quatre hélicoptères Tigre UHT pourraient être envoyés en soutien de la MINUSMA. Ce déploiement permettrait de compenser le départ planifié des moyens néerlandais : quatre hélicoptères d'attaque Apache et trois hélicoptères de transport lourd Chinook. Reste a obtenir l'aval du Bundestag.



L'Allemagne avait déjà décidé de fortement accroitre son implication au Mali en Janvier 2016, passant de 150 à 650 hommes. Depuis Novembre 2016, des drones Heron 1 sont déployés à Gao. Trois véhicules sont déployés avec le soutien d'Airbus Defence & Space. L'industriel est chargé de la maintenance des drones et des phases de décollage et d'atterissage. L'armée de l'Air allemande contrôle les drones durant leur mission.