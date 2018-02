Alitalia : Air France-KLM veut les avantages sans les inconvénients

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Si Lufthansa se porte acquéreur d'Alitalia et que cette dernière doive quitter l'alliance Skyteam et la joint venture transatlantique, cela aura pour Air France-KLM un "impact négatif", a ajouté Jean-Marc Janaillac.

Air France-KLM s'est engagée dans une partie d'échecs très compliquée concernant le dossier de reprise Alitalia . Alors que l'agence de presse Ansa et la presse italienne avait fait état d'un intérêt pour la reprise d'Alitalia par un consortium très hétéroclite réunissant Air France-KLM , Delta , Easyjet et le fonds d'investissement américain Cerberus , Jean-Marc Janaillac a souhaité un peu clarifier la situation.

Air France-KLM n'est pas candidate au rachat d'Alitalia mais souhaite que la compagnie italienne reste dans Skyteam et dans la joint venture transatlantique avec Delta et le groupe franco-néerlandais.

