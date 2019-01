Alibaba installe son hub européen à Liège Airport

Alibaba, le géant chinois de l’e-commerce va investir 75 millions d'euros à Liège Airport afin d'y implanter son premier hub logistique européen. Ce n'est pas directement Alibaba qui arrive à Liège mais bien sa filiale logistique Cainiao, qui va y construire un entrepôt de 22000 mètres carrés afin d'accueillir un hub logistique. En plus des millions qui y seront investis, plusieurs centaines d'emplois directs - avant peut-être plusieurs milliers -, seront créés sur la plate-forme. Les opérations devraient y débuter au début 2021. Liège fera partie, tout comme Hong Kong, Dubaï, Kuala Lumpur et Moscou, du réseau mondial de Cainiao. Certains avions ont d'ailleurs déjà relié la ville chinoise de Hangzhou à Liège au moment de la fête annuelle des célibataires en Chine, le 11 novembre 2018. De tels vols se poursuivront à l'avenir et des solutions temporaires vont être recherchées avec des partenaires locaux. Le groupe chinois a souligné l'importance géographique de la Belgique et de Liège, au centre de l'Europe, et les atouts logistiques importants de l'aéroport pour justifier son implantation en Wallonie, notamment avec des vols cargo entre la Belgique et la Chine. En marge de ce dossier, le management de l’aéroport de Liège a été chargé par le conseil d’administration – où siège notamment ADP – d’élaborer des solutions en vue du développement que souhaite opérer Fedex, déjà présente sur l’aéroport belge.