Alaska Airlines signe avec Recaro pour 43 avions

L'équipementier allemand va être le fournisseur exclusif pour 32 Boeing 737 MAX et 11 autres appareils pour l'installation du siège de business class CL4710.

La compagnie Alaska Airlines vient d'annoncer que l'allemand Recaro Aircraft Seating serait le fournisseur exclusif de sièges pour 32 appareils nouveaux Boeing 737 MAX devant arriver en flotte prochainement. Recaro assurera aussi le rétrofit de 11 autres appareils d'Alaska Airlines avec l'aménagement du siège de classe affaires CL4710 à partir de l'automne 2018.

"Recaro est le premier équipementier européen de sièges à établir un site de production aux Etats-Unis en 1998", explique Mark Hiller, directeur général de Recaro Aircraft Seating. "En 2013, la taille du site de Fort Worth, Texas, a plus que doublé pour atteindre plus de 2,3 hectares, avec une cadence annuelle de production de 30 000 sièges, et actuellement plus de 400 employés qui travaillent pour Recaro Aircraft Seating Americas".

Ainsi Alaska Airlines et Recaro étendent encore leur collaboration, puisque plus de 80% de la flotte de la compagnie aérienne est déjà équipée par Recaro.