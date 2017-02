Alaska Airlines ne prendra pas tous les Airbus A321neo de Virgin America

En rachetant Virgin America, Alaska Airlines a hérité d'une flotte de 63 Airbus A320ceo dont 36 sont en location. Compagnie de lancement de l'Airbus A320neo avec une commande pour 30 exemplaires passée en décembre 2010, Virgin America a également pris 10 A321neo dans le cadre d'un contrat de location scellé avec GECAS. Un contrat en pleine renégociation, a indiqué Brandon Pedersen qui a ajouté : "nous ne voulons pas prendre tous les 10 Airbus A321neo dont les livraisons sont programmées sur les deux prochaines années". L'accord signé avec GECAS prévoyait que le premier A321neo devait arriver ce printemps, les neuf autres s'échelonnant jusqu'à la fin 2018.

"L'A321neo est un avion superbe. Mais, nous pensons qu'il est limité sur les liaisons transcontinentales. Il est plus adapté aux vols Nord-Sud", a déclaré de son côté Ben Minicucci, président d'Alaska Airlines et directeur général de Virgin America. Alaska Airlines est un client historique de Boeing. La compagnie aérienne opère une flotte de 155 Boeing 737 dont un certain nombre de vénérables 737-400 mais surtout des 737-700/800/900ER. Le transporteur est un important client du 737-900ER et a commandé 37 Boeing 737 MAX dont 17 Boeing 737 MAX 9.

Reste maintenant à Alaska Airlines de préciser ses intentions sur le futur de la commande des 30 A320neo passée par Virgin America.