AIX 2019 : Safran va équiper les futurs Airbus A330neo de Corsair

Safran fournira ainsi son nouveau siège Z400 de classe économique long-courrier, équipé avec son nouveau système d'IFE " RAVE " ultra-léger. Safran fournira aussi le siège de Premium Economy, le modèle Z535 . Safran fournira par ailleurs d'autres éléments comme les compartiments de repos des PNC et des galleys de dernière génération.

Safran , Corsair et le loueur basé en Irlande Avolon ont annoncé lors de l'édition 2019 du salon Aircraft Interiors de Hambourg que Safran allait fournir l'ensemble de l'aménagement cabines des trois A330neo dont Corsair prendra livraison à partir de septembre 2020.

