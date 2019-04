AIX 2019 : Safran dévoile "Versa", son nouveau siège de classe affaires

Son nom est "Versa", comme le début du mot "versatile", qui en anglais signifie "polyvalent". Dans le cadre de l'édition 2019 du salon Aircraft Interiors de Hambourg, Safran Seats a dévoilé ce nouveau concept de siège de classe affaires. Il s'agit en fait d'une plateforme, dont le siège lui même est une adaptation du modèle Optima, qui peut accueillir de nombreux modules et extensions technologiques développés sur toute la gamme premium Safran Seats, comme des écrans plus larges, un système de chargement et d'écoute sans fil, un éclairage perfectionné, de nouveaux systèmes de commande... Les compagnies peuvent ainsi combiner des modules standards et de modules hautement personnalisés en fonction de leurs demandes. Son implantation en chevrons permet un accès au couloir garanti et le siège, qui peut se transformer en lit totalement horizontal, est capable de se voir adjoindre des fonctions très innovatrices. Celui qui est présenté sur le stand de Safran à Hambourg est par exemple équipé d'une fonction chauffante.

Très confortable et inséré dans un espace très compact, le "Versa" présenté à Hambourg se transforme en "mini-suite" qui garantit une très grande intimité, quand la porte qui mène au couloir est fermée. Ce nouveau type de porte, finaliste des Crystal Cabin Awards, est en soi une innovation puisqu'elle est souple et se ferme avec une rainure magnétique. Elle permet une intégration légère avec un impact minimal sur l'espace de vie du passager. Pouvant s'ouvrir très vite, en pesant sur la partie flexible, ce système permet aussi une plus rapide certification de l'ensemble.