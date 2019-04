AIX 2019 : Safran Aerosystems présente son nouvel écran IFE "Rave Ultra"

A l'occasion de l'édition 2019 du salon Aircraft Interiors de Hambourg, Safran Aerosystems a présenté un tout nouvel écran pour son système de divertissement en vol Rave (Reliable, Affordable and Very Easy, c'est à dire "Fiable, bon marché et très facile") baptisé "Rave Ultra".

Rappelons que le système Rave, qui équipe notamment les nouveaux Boeing 787 de la compagnie Air Tahiti Nui, présente déjà de nombreuses innovations comme la qualité de vidéo 4K, l'accès au contenu audio par Bluetooth pour les passagers équipés de leur propre casque et qu'il est très facile d'utilisation. Le contenu se charge écran par écran et si l'un deux ne fonctionne plus, il peut être rebooté individuellement sans affecter ceux des autres passagers. Il offre aussi une très grande facilité pour ce qui est de la maintenance.

A partir de cette base, Safran Aerosystems a donc présenté en exclusivité son nouvel écran "Rave Ultra". Présenté en taille standard de 13,3 pouces (33,7 cm), il est aussi disponible en 15,6 pouces (39,6 cm), 17,3 pouces (43,9 cm), 23,8 pouces (60,4 cm), 27 pouces (68,5 cm) et 32 pouces (81,2 cm).

L'écran pèse à peine plus de 680 g, et à une épaisseur de seulement 8 mm, équivalente à celle d'un Iphone ! Selon Safran Aerosystems, sept clients ont déjà confirmés leur intérêt et les livraisons devraient commencer à partir du mois de septembre 2019.