AIX 2019 : Recaro présente la nouvelle génération de son siège éco CL3710

L'équipementier allemand Recaro a profité de l'édition 2019 du salon Aircraft Interiors de Hambourg pour présenter la nouvelle génération de son siège de classe économique long courrier CL3710. Ce siège qui peut être en version inclinable ou non, présente notamment un tout nouvel appuie-tête ergonomique avec jusqu'à six positions adaptables, avec un support pour la nuque quand le passager souhaite dormir, à la manière d'un tour de cou.

Le CL3710 est aussi équipé d'une pièce mobile rabattable qui peut agrandir l'assise du siège. Enfin, sur sa version non inclinable, le siège est équipé d'une sorte de rabat sur le dossier, qui permet de renforcer le soutien au niveau des lombaires. Le CL3710 est aussi capable d'intégrer des capacités de connectivité. Le CL3710 est d'ailleurs le siège qui a été choisi par Recaro pour intégrer la plateforme de cabine connectée d'Airbus, qui a été lancée officiellement au cours du salon Aircraft Interiors, et qui intègre aussi Stelia Aerospace et GateGroup.