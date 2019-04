AIX 2019 : Recaro et jetlite s'allient pour un concept de "moodlighting" connecté

A l'occasion de l'édition 2019 du salon Aircraft Interiors de Hambourg, Recaro a lancé un nouveau concept de "moodlighting" connecté. En 2017, la start-up allemande jetlite avait lancé une solution pour combattre le "jetlag". Elle est basée sur un algorithme qui optimise l'éclairage intérieur de la cabine en fonction de la route empruntée, de la direction, de la durée et des fuseaux horaires franchis pour suivre les biorythmes humains.

Jusqu'à maintenant, la solution "Human Centric Lighting" n'était disponible que pour l'éclairage général de la cabine. Et à présent, jetlite et Recaro travaille à mettre en place une application personnalisable et pré-programmable par le passager sur son smartphone ou sa tablette.

Les passagers doivent tout d'abord remplir un petit questionnaire avant de monter dans l'avion, de manière à ce que jetlite détermine leur "chronotype", une catégorisation de leur horloge biologique basée sur leur type de sommeil, et combien de temps ils voudraient dormir durant le vol. Ces données sont complétées par des variables comme la route empruntée, la direction, les fuseaux horaires traversés pour établir un plan individualisé d'éclairage pour chaque passager. Par exemple, une lumière chaude avec des composantes plus rouges sera déployée pour les périodes où les passagers se reposer tandis qu'une lumière plus froide avec un bleu profond pourra fournir une stimulation durant les phases du voyage où ils veulent être plus actifs.

Les compagnies peuvent opter pour intégrer le logiciel de jetlite dans leurs applications mobiles pour que les passagers puisse compléter leur questionnaire avant même d'arriver à l'aéroport. Les données peuvent ensuite être stockées pour éviter que les passagers fréquents n'aient à leur fournir à nouveau à chaque fois qu'ils volent. Recaro va lancer après le salon des études auprès des passagers. Le cas échéant, la solution de jetlite pourrait être intégrée sur son nouveau sièges de classe affaires connecté, le CL6710 NG.