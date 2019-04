AIX 2019 : Geven et Velantis officialise un partenariat pour louer des sièges

L'équipementier sièges italien Geven, et la société de financement de location de sièges Velantis, basée à Dublin ont profité de l'édition 2019 du salon Aircraft Interiors pour finaliser le 1er avril un partenariat pour proposer des services de locations de sièges aux compagnies, opérateurs et loueurs d'avions. Les premières discussions sur ce partenariat remontent à l'édition 2018 du salon Aircraft Interiors. L'idée d'un "leasing" pour se procurer de nouveaux sièges passagers tourne depuis plusieurs années dans l'industrie de l'aménagement des intérieurs de cabines d'avion mais jusqu'à présent aucune proposition ne permettait une relation directe entre le vendeur de sièges et l'utilisateur final. La seule option pour les compagnies était de trouver des fonds suffisants pour financer l'achat de nouveaux sièges.

"Les nouvelles livraisons mensuelles d'avions s'accroissent, la flotte mondiale s'agrandit, et l'âge moyen des avions va s'accroître d'année en année, dont les compagnies de petite, moyenne ou grande taille vont devoir faire face à d'importants chantiers de changement de cabines dans les prochaines années", explique Rodolfo Baldascino, directeur marketing et commercial de Geven. "De plus, l'image de marque est un facteur de concurrence clé pour le succès des compagnies aériennes et cela passe par une cohérence des aménagements de cabines à travers la flotte. Dans ce scénario, le besoin de nouveaux sièges devient une plus grande priorité surtout pour les transitions de locations d'avions d'un opérateur à l'autre. Dans notre expérience passée, certaines compagnies ont un besoin urgent de moderniser leurs cabines pour maintenir leur compétitivité et la cohérence de leur business model, et à cause d'un manque de ressources financières, ils ont incapables de mettre en oeuvre leur projet de remplacement de sièges".

Geven précise que la location de sièges sera proposée à tous ses clients comme une option de financement supplémentaire pour l'achat de sièges aussi bien en "line-fit" qu'en retrofit. Les clients intéressés pourront s'adresser à Velantis pour se voir proposer des options de financement.