AIX 2019 : Expliseat démarre un processus de qualification avec Airbus

Le fabricant français de sièges ultra-légers, Expliseat, a annoncé lors de l'édition 2019 du salon Aircraft Interiors qu'il avait démarré le processus de qualification du TiSeat E2 (Titanium Seat version 2) pour apparaître au panel des fournisseurs Airbus. Cette qualification pourrait permettre à Expliseat de commencer à livrer des sièges sur le marché très dynamique des avions monocouloirs (famille A320) au cours de deux prochaines années.

Le TiSeat E2, d'une masse de seulement cinq kilos, a été lancé en 2018 et cumule une demande pour 95 avions avec une base de clients mondiale, notamment Spicejet en Inde sur les Bombardier Q400 et Boeing 737. Lancé en 2013, le Titanium Seat E1 vole sur plus de dix compagnies aériennes dans le monde sur des A320, des ATR 42, des ATR 72 et des Dassault Falcon Jet.