AIX 2019 : ATR joue la carte de l'inclusion

Le constructeur a présenté au salon Aircraft Interiors un prototype pour améliorer l'audition des passagers déficients auditifs.

Quand il est dit que la "cabine connectée" peut améliorer le service au passager, on oublie de dire qu'elle peut aussi énormément leur simplifier la vie. C'est à partir de ce constat que le constructeur ATR a présenté lors de l'édition 2019 du salon Aircraft Interiors de Hambourg, le prototype "Audioback". Grâce à ce système fonctionnant avec une "boucle magnétique", les déficiants auditifs qui peuvent être en difficulté pour entendre les annonces faites en vol à cause du bruit ambiant, trouvent un moyen de retrouver des conditions d'audition optimisées. Les personnes équipés d'appareils auditifs peuvent ainsi, en les mettant en position "T", recevoir directement les informations par le biais d'une connexion wifi et via la boucle magnétique. Les déficiants auditifs peuvent ainsi très fortement améliorer leur expérience passager et le cas échéant être en meilleure capacité de se conformer à des directives du personnel navigant ou du cockpit.

ATR a aussi profité du salon pour proposer pour la première fois des dépliants de sécurité traduits en alphabet Braille.