AIX 2019 : American Airlines, inaugure les "XL bins" des Airbus A321neo

Traditionnellement, Airbus a fait l'ouverture de l'édition 2019 du salon Aircraft Interiors de Hambourg (AIX). Cette année, le constructeur a annoncé que la compagnie American Airlines était le client de lancement des "Airspace XL bins", des coffres à bagages de grande capacité, pour sa flotte d'Airbus A321neo. "Grâce à ces nouveaux coffres, nous allons pouvoir proposer 40% d'espace en plus et jusqu'à 65% si les bagages sont posés sur la tranche", se réjouit Janelle Anderson, vice-présidente Global Marketing d'American Airlines, qui avait fait le déplacement à Hambourg. La taille des bagages que le nouveau coffre accueille peut dépasser 24 pouces (61cm) x 16 pouces (40,6 cm) x 10 pouces (25,4 cm). En les posant sur le côté, on peut rentrer plus de quatre bagages côte à côte, au lieu de trois actuellement. Cela permet de limiter le nombre de bagages enregistrés en soute, et de libérer de l'espace pour le cargo.

Les nouveaux "XL bins" équipent déjà le premier d'une centaine d'A321neo qui doivent progressivement entrer dans la flotte d'American Airlines et qui a fait son premier vol le 2 avril entre Phénix (Arizona) et Orlando (Floride). American prévoit aussi de faire un rétrofit sur l'ensemble des 200 Airbus A321 de génération précédente qu'elle a déjà en service sur une période de deux ans.