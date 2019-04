AIX 2019 : Airbus s'allie avec GateGroup, Recaro et Stelia pour "la cabine connectée"

Comme l'avait annoncé François Caudron, directeur marketing d'Airbus avions commerciaux, dans nos colonnes (Air&Cosmos n°2634), Airbus a profité de l'édition 2019 du salon Aircraft Interiors de Hambourg, pour dévoiler une plateforme de "cabine connectée" faisant intervenir la technologie de l'IoT ("Internet of Things" ou Internet des Objets). Pour lancer cette plateforme, Airbus a officialisé un triple partenariat avec GateGroup (pour les galleys), Recaro (pour les sièges de classe économique) et Stelia Aerospace (pour les sièges de classe affaires).

La plateforme digitale permet d'interconnecter les principaux composants d'une cabine d'avion, incluant les galleys, les trolleys de restauration, les sièges, les coffres à bagages et bien d'autres. Le "galley connecté" peut ainsi permettre aux passagers de pré-réserver une sélection de boissons ou de mets, ce qui aura pour conséquence de réduire les restes et d'accroître la satisfaction des passagers. Les PNC peuvent aussi avoir en temps réel un inventaire très précis sur tablettes graphiques, pour travailler plus efficacement et servir les passagers de manière plus personnalisée (heure de service, température de la nourriture etc...). Grâce à des senseurs et des diodes de couleurs différentes, les trolleys peuvent être stockés de manière plus efficace et sont même capables d'indiquer (toujours avec l'aide des senseurs) s'ils ont encore des stocks de boissons ou de nourriture spécifiques, sans que l'hôtesse ou le steward ait besoin de vérifier de visu. Le "siège connecté" de classe affaires (un modèle Opal spécialement conçu par Stelia Aerospace) peut permettre aux passagers de personnaliser des préférences de positions ou de commander des boissons ou des repas via leurs appareils personnels. Les passagers pourront aussi personnaliser leur contenu IFE et le cas échéant, recevoir des recommandations de spectacles ou de concerts à leur arrivée à destination. Parallèlement, les PNC peuvent être informés en temps réel toujours par le biais d'une tablette si un siège est toujours en position couchée lors d'une phase d'atterrissage par exemple et optimiser leurs déplacements. Il en est de même pour les sièges de classe économique (Recaro) si les accoudoirs sont encore relevés ou si le passager n'a pas bouclé correctement sa ceinture. Les "coffres à bagages connectés" permettent, toujours grâce à des senseurs et des diodes de couleurs, d'indiquer les endroits où il y a encore de la place pour les bagages, avec des informations qui sont aussi directement visibles par les PNC sur des tablettes digitales.

Airbus précise que cette plateforme sera d'abord disponible en linefit ou en retrofit pour la flotte d'A320. C'est aussi une plateforme ouverte qui pourra le cas échéant accueillir d'autres partenaires (IFE, lumières, compartiments cargo etc...). La plateforme pourra aussi être chargée sur le cloud Skywise. Elle permettra ainsi aux compagnies d'avoir accès aux tendances d'utilisation des éléments connectés pour avoir des indications très précises permettant une maintenance prédictive, pour améliorer la performance opérationnelle du service en cabine. Côté IFE, la plateforme permettra aussi aux passagers d'avoir accès à des contenus en streaming.