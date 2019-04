AIX 2019 : Airbus dévoile de nouveaux sièges business pour l'A321LR

Avec le développement de la demande des compagnies sur les Airbus A321LR (Long Range), capables notamment de traverser l'Atlantique, Airbus a profité de la première journée de l'édition 2019 du salon Aircraft Interiors de Hambourg pour présenter deux nouveaux types de classe affaires, en ciblant le monocouloir à long rayon d'action.

Le premier d'entre eux, baptisé "Settee Corner" a été développé en partenariat avec l'équipementier italien Geven. Ce siège propose trois positions possibles d'un seul tenant : pour le décollage et l'atterrissage, le passager se tient à l'extrémité intérieure du siège. En cours de vol, il peut choisir de se déplacer au centre du siège dans une position plus relaxe pour travailler et discuter avec un visiteur et s'il veut se reposer, il peut remonter une partie mobile à l'horizontale pour aménager une couchette permettant de dormir sur le côté. Le pitch de la partie de l'assise décollage/atterrissage est de 34 pouces (86,4 cm) et l'autre avantage du siège est aussi son poids, plus de léger de 30% par rapport à un siège classe affaires classique.

L'autre siège de classe affaires est une adaptation du modèle Adagio, conçu par l'équipementier italien Aviointeriors. Le siège à une assise large de 23 pouces (58,4 cm), un pitch de 41 pouces (1,04 m) et une longueur déplié en lit de 77 pouces (1,96 m).