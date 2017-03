Airways College conforte ses positions en Afrique

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'objectif est de nouer des partenariats similaires avec d'autres compagnies aériennes africaines. Et les projets de développement de RwandAir offrent en effet des perspectives.

Airways College, école française de formation de pilotes de ligne, conforte ses positions en Afrique. Elle vient en effet de mettre en place un partenariat avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB) de Yamoussoukro. Airways College, qui est centre de formation labellisé EASA, peut désormais aussi former les futurs pilotes de ligne africains sur le site même de l'INPHB en Côte d'Ivoire.

