AirMap s'exporte en République Tchèque

AirMap a annoncé le 2 août avoir été sélectionné par la République Tchèque. Son système digital permettant la gestion de l'espace aérien pour les drones sera installé autour de l'aéroport de Prague afin de gérer les vols de drones et leur insertion dans un espace largement utilisé par les avions commerciaux.

