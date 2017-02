AircraftSalesBook.com, plateforme d'annonces d’aéronefs à vendre lancée par IXO Aviation Genève

Genève, le 31 janvier 2017.

Née en 2010 d’un groupe d’investissement suisse, IXO Aviation SA est aujourd’hui un acteur établi dans le secteur du conseil, de l’audit et de la formation aéronautique, offrant de multiples solutions de supports aux compagnies aériennes internationales. En décembre 2015, IXO Aviation signe l’acquisition de la plateforme de publication d'annonces d’avions neufs et d’occasion, www.aircraftsalesbook.com

AircrafSalesBook.com « by IXO Aviation » s’est lancé en septembre 2016 sur le secteur de la publication en ligne avec plus de 500 aéronefs listés. Deux formats sont aujourd’hui disponibles: « Light », gratuit durant les quatre premières semaines, et un format « Premium », quand à lui payant et offrant plus de fonctionnalités et une meilleure visibilité pour l’annonceur.

Une approche différente basée sur l’ADN aéronautique d’IXO Aviation

La différence qu’affiche clairement la Direction d’AircraftSalesBook.com est l’ADN "très aéronautique" de la société. En effet, la vision du site est recentrée sur le service et les attentes clients. Face aux autres acteurs du marché de la publication en ligne, AircraftSalesbook.com est animé par des pilotes de ligne, ingénieurs aéronautiques, anciens responsables de compagnies aériennes, tous très attentifs aux attentes et besoins croissants de rapidité et d’efficacité en réponse au marché spécifique de la vente d’aéronefs d’occasion. Cette connaissance des besoins du secteur est synthétisée par les services que propose aujourd’hui la plateforme professionnelle AircarftSalesBook.com.

Une plateforme « responsive » aux différents supports de navigation web

Des efforts particuliers ont été déployés sur l’intuitivité de navigation et sur le webdesign offrant aux utilisateurs une aisance d’utilisation. Le site est évidemment «responsive», c’est-à-dire qu’il s’adapte automatiquement aux différents supports : ordinateurs de bureau, ultra-portables, tablettes et smartphones.

La stratégie « networking » d’AircraftSalesBook.com

AircraftSalesBook.com affiche un vif intérêt à tisser de nouveaux partenariats avec les acteurs principaux du marché de la vente d’aéronefs avec pour principal objectif, offrir un meilleur service à ses annonceurs et la mise en contact « ultra qualifiée » permettant de maximiser la probabilité de transaction.