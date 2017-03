Aircraft Interiors 2017 : rendez-vous à Hambourg

Comme chaque année, le salon mondial de l'aménagement des cabines d'avions et des services aux passagers se déroule à Hambourg. L'occasion d'y découvrir les grandes tendances du moment en matière de systèmes multimédias et de sièges.

C'est le 4 avril prochain que l'édition 2017 du salon « Aircraft Interiors » ouvrira ses portes à Hambourg. La ville hanséatique deviendra pour quelques jours le rendez-vous mondial de tout ce qui touche à l'aménagement des cabines d'avions de ligne pour le plus grand confort des passagers. Plus de 500 entreprises exposeront leurs savoir-faire dans des gammes de produits les plus divers et variés : de la moquette aux équipements de cuisine en passant par les panneaux de cabine, les systèmes de conditionnement d'air, de divertissements des passagers, les sièges, l'éclairage........

La liste est interminable et l'on peut facilement se perdre dans les allées de ce salon mondial de l'aménagement des cabines des avions de ligne et des services aux passagers, tellement les produits présentés interpellent le vécu des visiteurs qui sont aussi des passagers fréquents pour reprendre cette traduction de la formule anglo-saxonne « frequent flyers ». Avec en arrière-plan, un marché qui pèsera plus de 11 Md$ à l'horizon 2020.

Des long-courriers comme l'Airbus A350 et le Boeing 787 qui se sont vendus à peu plus de 2 000 appareils représentent un marché de 18 M$ à 24 M$ par avion dont 4 à 6,5 M$ rien que pour les sièges pour les entreprises concernées. Des avions qui ne sont qu'au début de leur longue carrière commerciale et dont les commandes n'ont pas fini de s'arrondir. Airbus et Boeing évaluent en effet la demande pour ce type de long-courrier à 5 000 exemplaires.

Et au facteur « nouvel avion », associé à l'augmentation des flottes mondiales pour répondre à la demande croissante en voyages aériens, s'ajoute le marché du retrofit. Une cabine passagers de long-courrier se renouvelle en effet tous les cinq à sept ans pour remplacer des équipements qui ont vieilli mais aussi devenus obsolètes face à l'évolution de la demande des passagers. Le salon « Aircraft Interiors » est donc aussi l'occasion de découvrir les grandes tendances du moment.

A l'instar de la classe « Premium Economy » qui fait son apparition dès 1992 mais ne commence vraiment à faire tache d'huile qu'à partir de la fin des années 2000 avant de connaître aujourd'hui un véritable envol. En 2009, une dizaine de compagnies aériennes la proposaient, plus de trente désormais, huit ans après. Autre tendance lourde : la « nomadisation » croissante des systèmes de divertissement. Les passagers apportant leurs propres tablettes ou ordinateurs pour se connecter à l'offre proposée par la compagnie aérienne.

Enfin, « la chasse aux bactéries » à bord des avions de ligne est également une donne de plus en plus incontournable pour les transporteurs et leurs clients. Les équipementiers font preuve d'innovations sur ce domaine. Sans oublier le travail pour améliorer la qualité de l'air dans la cabine. Car, les innovations sont aussi au rendez-vous au salon « Aircraft Interiors ». Chaque année, le « Crystal Cabin Award » vient récompenser les projets les plus audacieux. Tous ne seront pas forcément applicables. Mais, ces projets démontrent la capacité d'innovation des entreprises du secteur.