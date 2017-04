Aircraft Interiors 2017 : Recaro et Airbus présentent le Flex Seat

Une des nouveautés très suivies du salon Aircraft Interiors 2017 de Hambourg est le nouveau siège économique Flex Seat, mis au point en collaboration par Recaro et Airbus.

Ce système breveté, basé sur le siège de classe économique SL3510, permet de faire varier l'écartement grâce à un rail qui permet de reculer un rang entier de sièges d'un seul tenant contre le rang qui le suit, dont les assises peuvent être remontées en position verticale comme un strapontin. Il en est de même avec le premier rang de la cabine qui peut être "collée" contre la paroi qui la précède. Ainsi, si huit rangs ont un pitch (écartement entre les sièges) de 29 pouces, la neutralisation d'un des rangs peut permettre de gagner deux pouces supplémentaires d'écartement entre les sièges. Le réarrangement est très facile et peut être réalisé par les PNC en deux minutes. Cette fonctionnalité devrait très prochainement être disponible sur les avions de la famille Airbus A320neo. Avec le rayon d'action de ces appareils qui augmente et qui intéresse de plus en plus les compagnies low cost, notamment long courrier, le Flex Seat peut permettre de gagner en espace pour le passager pour d'éventuelles traversées transatlantiques ou des vols de plus de deux heures. Le Flex Seat a remporté un Crystal Cabin Award 2017 dans la catégorie "Matériel pour le confort passager" (Comfort Passenger Hardware).