Aircraft Interiors 2017 : Panasonic lance son nouveau portail IFE "Next"

Panasonic a dévoilé en première mondiale lors du salon Aircraft Interiors de Hambourg, son tout nouvel IFE (système de divertissement à bord) qui se présente comme un véritable portail informatique totalement personnalisable avec toutes les fonctionnalités d'un IFE classique, plus la connectivité wifi, et la possibilité pour les compagnies de récupérer des données d'utilisation pour les passagers. De leur côté, les passagers bénéficient d'un écran avec une très haute définition (4K), la technologie Light ID qui lui permet de se connecter très rapidement à l'IFE via son proptre smartphone, le Bluetooth etc...

Le portail NEXT intègre un écosystème global d'outils, de services, d'applications (comme la Companion App, qui permet à l'avance de charger une play list de vidéos ou de films), et fournit une connectivité de 250 megabits par seconde à un appareil. NEXT inclut aussi le PIMS (Panasonic Integrated Marketing Services), qui permet aussi aux passagers d'accéder à de nombreuses offres commerciales à bord ou à destination et aux compagnies de développer les recettes tirées des revenus ancillaires.