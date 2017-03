Aircraft Interiors 2017 : les IFE deviennent de plus en plus "nomades"

Les IFE ou systèmes multimédias de bord s'affranchissent de plus en plus des traditionnels modèles des systèmes inclus dans les sièges des avions. Ils deviennent de plus en plus "nomades". Début février, la compagnie aérienne française XL Airways annonçait qu'elle allait investir 1 M€ dans de nouveaux IFE en partenariat avec trois start-up....

...Les lunettes "immersives" de Skylights permettent aux passagers de voir un film comme s'il était projeté sur un écran, en 2D ou 3D....Elles ont une autonomie de six heures, soit l'équivalent de trois à quatre films...Une autre start-up française, Interactive Mobility, propose la location d'iPad mini à 15 euros avec l'accès à XL Cloud (films, séries télévisées, jeux vidéo, presse, guides de voyages,.....

"La digitalisation du marché des IFE, qui jusque-là était dominé par Panasonic et Thales, est à l'oeuvre. D'ici 2020, il n'y aura plus une compagnie aérienne qui ne proposera pas l'interactivité avec les appareils personnels des passagers", estime Tanguy Morel, co-fondateur d'Interactive Mobility....

Cette dernière va plus loin encore. Au prochain Aircraft Interiors, elle va présenter une "box" qui pourrait permettre à un avion d'être équipé d'un système IFE très rapidement....Histoire d'aider les compagnies aériennes à ne plus faire appel à des installations et une maintenance lourde....

