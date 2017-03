Aircraft Interiors 2017 : La Premium Economy se généralise

La classe intermédiaire éco-business ou premium economy s'installe comme un nouveau modèle appelé à durer dans les compagnies aériennes. Chaque semaine voit une annonce du lancement d'une nouvelle cabine chez un transporteur. "Quand nous avons lancé la première version de notre premium economy en 2009, seulement une dizaine de compagnies aériennes avait sauté le pas. Huit ans après plus d'une trentaine la proposent", nous explique Fatou Gueye, chef de produit expérience client economy et premium economy chez Air France.....

.... Historiquement, c'est à une compagnie aérienne asiatique, EVA Air, que l'on doit l'invention de la classe économique premium. C'est en 1992 que le transporteur privé de Taïwan introduit pour la première fois sa classe Elite, qu'elle propose toujours 25 ans après à raison de 56 sièges sur ses Boeing 747-400 et 777-300ER. En Europe, elle a été suivie la même année par Virgin Atlantic Airways......

...La crise de 2008 et la nécessité pour les entreprises de réduire leurs coûts et de faire des économies sur les budgets voyages de leurs employés vont inciter un certain nombre de compagnies aériennes à sauter le pas.... Singapore Airlines le fera en 2013. "Nous gardons un écart de prix suffisamment important entre la classe affaires et la classe éco premium, pour que cette dernière ne cannibalise pas la classe affaires", raconte Franklin Auber, directeur marketing de Singapore Airlines en France.......

...Loin d'empiéter sur la classe affaires, le lancement d'une classe economy premium permet souvent aux compagnies aériennes de proposer de nouveaux services à moindre coût. Née d'une pression des voyageurs pour motifs professionnels, du souci de faire des économies, l'éclosion de cette classe intermédiaire a incité les transporteurs à s'adapter et à proposer à leurs passagers un service totalement renouvelé...

...Pour en savoir plus rendez-vous dans vos kiosques et kiosques numériques, vendredi 31 mars.