Aircraft Interiors 2017 : la chasse aux bactéries

Parmi les finalistes des Crystal Cabin Awards remis chaque année lors d'Aircraft Interiors qui se déroule à Hambourg figurent trois candidats dans la catégorie "Cabine plus propre": Airbus, Zodiac Aerospace et GermFalcon. Cette dernière a conçu un robot articulant différents systèmes bombardant sièges et autres surfaces de la cabine de l'avion de rayons ultra-violets capables de détruire les bactéries accumulées au fil des vols et des passagers.....

...Zodiac Aerospace propose de son côté, via sa filiale américaine MAG Aerospace Industries, des toilettes autonettoyantes utilisant des lampes LED organiques diffusant des rayons ultra-violets selon une technique similaire à celle que Boeing avait dévoilé lors de l'édition 2016 d'Aircraft Interiors, remportant d'ailleurs un Crystal Award......

...Recaro Aircraft Seating a mis au point un traitement spécial antibactérien qui peut être appliqué sur toutes les parties plastiques de ses sièges : tablettes, accoudoirs et dos des sièges. Selon les tests qui ont été effectués, 99 % des bactéries disparaissent dans les trois heures.......

La chasse aux bactéries est ouverte à bord des avions de ligne. Pas de panique pour autant : la plupart des passagers disposent d'un système immunitaire apte à lutter efficacement contre la majorité des bactéries que l'on trouve dans un avion, et comme le précisent les études sur le sujet, un avion restera toujours moins contaminé qu'un cinéma...par exemple.

