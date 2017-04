Aircraft Interiors 2017 : avalanche de contrats pour Recaro

La dernière édition du salon Aircraft Interiors qui s'est déroulé à Hambourg a été l'occasion pour le fabricant allemand de sièges Recaro Aircraft Seating de dévoiler trois nouveaux contrats pour son siège de classe Economique CL3710 dont la conception et le développement s'est traduite par le dépôt de 18 brevets différents.

Flydubai, qui avait déjà choisi un siège Recaro Aircraft Seating pour équiper ses 58 Boeing 737-800, a donc décidé de renouveler son contrat mais avec le CL3710 pour ses futurs Boeing 737 MAX 8 commandés à 75 exemplaires. Gulf Air est un autre client qui poursuit avec le fabricant allemand de sièges et il s'agit d'équiper les Boeing 787-9 et les Airbus A320neo et A321neo de la compagnie aérienne.

Enfin, Hainan Airlines a choisi le CL3710 pour équiper la classe Economique de neuf Boeing 787-9 tandis que Shenzhen Airlines a commandé pas moins de 8 000 sièges, fauteuils pour classe Affaires CL5710 et sièges de classe Economique BL3530. Les équipements sont destinés aux 37 Boeing 737 MAX que la compagnie aérienne chinoise doit réceptionner et seront également installés sur 14 Airbus A320ceo dans le cadre d'un retrofit de la cabine passagers.