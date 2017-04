Aircraft Interiors 2017 : ATR choisit Geven pour ses sièges

ATR confie la fourniture de nouveaux sièges cabine destinés aux appareils de sa série ATR 42-600 et ATR 72-600 à Geven, un fabricant italien d'aménagements intérieurs pour avions. Un contrat signé lors du salon Aircraft Interiors 2017 qui se déroule à Hambourg. Ces nouveaux sièges sont d'ailleurs présentés à Hambourg dans leurs deux versions : Neo Classic et Neo Prestige.

Chacun offre une largeur siège de 18 pouces mais le Neo Prestige peut être incliné. Il propose également une tablette plus large ainsi qu'un dossier deux pouces plus haut que celui du Neo Classic. Plus larges et plus faciles à installer, ces nouveaux sièges permettent également de gagner jusqu'à 170 kg sur le poids de l'appareil. "De plus, grâce à une utilisation optimisée de l'espace et à un design avant-gardiste, il est dorénavant possible d'ajouter deux sièges supplémentaires dans certaines configurations de cabine. Le tout, en conservant la même masse en opération, ce qui permet de profiter d'une charge utile accrue", souligne ATR.