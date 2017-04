Aircraft Interiors 2017 : Airbus se lance dans l'ingénierie cabine

Airbus a franchi le Rubicon. Le constructeur européen se lance dans l'ingénierie aménagement cabines passagers pour avions de ligne. Avec une unité dédiée, Airbus Interiors Services, dirigée par Laurent Martinez. Cette dernière ne part pas de zéro puisqu'elle s'appuie sur le savoir-faire de l'ancien Airbus Corporate Jet Centre (ACJC), spécialisé dans l'aménagement de moyen et long-courriers pour VVIP, gouvernements et richissimes hommes d'affaires.

Investir le marché de l'aménagement cabines passagers d'avions de ligne démangeait Airbus depuis un certain temps déjà. Le travail mené pour gagner de la surface utile, sous le nom de Spaceflex, à l'arrière de la cabine des familles A320ceo et A320neo était un premier signe. Le lancement du concept "Airspace by Airbus" avec sa première application pour les futurs A330neo était le deuxième signe plus éclatant de cette ambition.

Au point même que certains observateurs en étaient venus à évoquer l'intérêt d'Airbus pour l'activité cabines de Zodiac Aerospace. La nouvelle unité Airbus Interiors Services va développer son activité sur trois segments : conception et fabrication de tous les équipements nécessaires au travail des navigants commerciaux et au confort des passagers (éléments d'office, toilettes, équipements sièges, moquette, rangements de bagages, .....), retrofit des cabines passagers pour les mettre à l'heure du Wifi et de la connectivité, conception de produits innovants à la demande des compagnies aériennes.

Avec Airbus Interiors Services s'attaque clairement à des acteurs installés sur ce marché : fabricants d'équipements pour cabine passagers et compagnies aériennes. Et notamment Lufthansa Technik dont le savoir-faire en terme d'ingénierie aménagement cabines avions est déjà bien connu.