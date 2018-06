aircalin mise sur la Chine

La compagnie aérienne va réaliser trois nouveaux vols charters entre la Chine et la Nouvelle-Calédonie. Une activité qui se développera au cours des prochaines années.

Après un premier vol charter réussi en février dernier, Aircalin a re-signé pour trois nouveaux vols similaires avec le tour-opérateur chinois Beijing Caissa International Travel Service. Les vols partiront de Tianjin et atterriront à Nouméa les 26 septembre et 4 octobre. Aircalin mise sur un marché chinois, "émetteur de plus de 100 millions de touristes par an". Les vols seront assurés par des Airbus A330. Aircalin a commandé en octobre 2017 deux Airbus A330neo, propulsés par des Rolls-Royce Trent 7000. La compagnie aérienne a choisi l'Airbus A330-900 et une configuration cabine en trois classes : 26 fauteuils-couchettes en classe Affaires, 21 en Premium Economie et 244 en classe Economie.