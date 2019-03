Aircalin lève le voile sur ses nouveaux A330neo

Aircalin a dévoilé le 27 mars la nouvelle configuration des 2 Airbus A330neo (291 sièges en tri-classe : 26 sièges en classe affaires, 21 sièges en Premium Eco, 244 sièges éco) qui vont intégrer sa flotte à partir de juillet 2019. Les appareils sont motorisés par des Rolls Royce Trent 7000.

Aircalin introduit pour l'aménagement des cabines Airbus A330neo une nouvelle Premium Economy de 21 sièges en 2-3-2 (siège "Magic" de l'équipementier Zim). La classe business "Hibiscus" est pour sa part constituée de sièges OPAL de Stelia Aerospace (configuration 1-2-1). Et la classe éco est équipée par les sièges Flexible NG de Zim.

L'aménagement général (monuments, coffres à bagage etc...) reprend les principes de "Airspace by Airbus". L'IFE choisi est le système RAVE de Zodiac Aerospace, avec plus de 150 programmes différents (films, séries, musiques, jeux. Chaque siège est équipé d'un écran tactile haute définition : 15,6 pouces soit 39,62 cm pour la nouvelle classe business Hibiscus, 13,3 pouces soit 33,78 cm en classe premium economy et 11,6 pouces, soit 29,6 cm en classe économie. Enfin, les A330neo d'Aircalin seront équipés du wifi à bord. Les clients pourront l'utiliser sous conditions via leur ordinateur, tablette ou smartphone. Le système retenu pour l'accès à l'internet haut débit par satellite est la technologie Immersat à bande Ka, qui propose la meilleure couverture de la zone Pacifique. La connectivité est fournie par SITAonair.