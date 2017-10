Aircalin confirme ses Airbus A320neo et A330neo

La compagnie aérienne commande ferme deux Airbus A320neo et deux Airbus A330neo dans la version A330-900.

Aircalin confirme sa commande pour deux Airbus A320neo et deux Airbus A330neo. Aircalin a choisi la version A330-900 qu'elle a choisi d'aménager pour un total de 291 passagers répartis en trois classes : 26 en classe affaires, 21 en classe économique premium et 244 en classe économique. Les Airbus A330-900 sont propulsés par des Rolls-Royce Trent 700. Pour motoriser ses Airbus A320neo, Aircalin a choisi le PW1100G de Pratt & Whitney. Aménagés pour un total de 168 passagers, les Airbus A320neo seront déployés sur les lignes régionales à destination de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique. Les A330-900, quant à eux, seront exploités vers des plateformes de correspondances au Japon.