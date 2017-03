Airbus vend huit A320ceo à Kair Airlines

Le ciel sud-coréen semble encore avoir suffisamment de potentiel de croissance pour qu'une nouvelle venue se lance à son tour sur le segment du low cost. Il s'agit de Kair Airlines vient de commander ferme huit Airbus A320ceo. Montant du contrat : près de 800 M$, prix catalogue.

Le jeune transporteur a fait de l'aéroport de Cheongju, ville située au centre de la Corée du Sud, sa première base d'opérations qui desservira uniquement l'international et plus précisément l'Asie du Nord-Est. Démarrage des premiers vols programmé pour 2018. La Corée du Sud compte déjà plusieurs compagnies aériennes low cost comme Air Busan, Air Seoul, toutes deux filiales d'Asiana Airlines, ainsi que Eastar Jet, Jeju Air et Jin Air. Cette dernière étant filiale de Korean Air.

Toutes opèrent de et vers Séoul, soit de l'aéroport d'Incheon, soit de l'aéroport de Gimpo, pas très loin de Séoul. Kair Airlines sera donc la première à opérer en dehors des marchés traditionnels sud-coréens. Cheongju est une ville actuellement en plein développement et a pour atout d'être une très ancienne ville de Corée avec un patrimoine culturel, artistique et architectural exceptionnel. De quoi attirer les touristes de toute l'Asie du Nord-Est. Et même plus.