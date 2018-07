Airbus vend 55 hélicoptères à l'Ukraine

Airbus Helicopters a annoncé avoir vendu 55 hélicoptères au Ministère de l'Intérieur ukrainien.

Le 14 juillet, Airbus Helicopters a révélé avoir signé un contrat avec l'Ukraine, portant sur la vente de 55 hélicoptères en version civile. Les voilures tournantes viendront renforcer les moyens du Ministère de l'Intérieur et pourront conduire des missions de recherche et sauvetage, d'évacuation médicale ou encore de services publics.

Sur les 55 hélicoptères commandés, 21 sont des H225 modernisés, 10 des H145 et 24 des H125. « Le contrat, qui prévoit également la création d'un centre d'entraînement et de maintenance en Ukraine, a été signé à Kiev le 14 juillet en présence d'Arsen Avakov, ministre des affaires intérieures de la République d'Ukraine, et Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters », rapporte l'industriel. Le premier H225 devrait rejoindre l'Ukraine d'ici la fin de l'année et permettra de conduire des missions de recherche et sauvetage. Le H125, grâce à ses différentes configurations pourra réaliser de multiples missions, telles que la lutte contre les incendies, le maintien de l'ordre, le transport, etc.