Airbus va moderniser les CH-53 allemands

Le groupe Airbus a annoncé la commande par l'armée allemande (Bundeswehr) de la modernisation de 26 hélicoptères lourds CH-53 (Masse maximale au décollage de 19 tonnes). L'usine d'Airbus Helicopters à Donauworth en Allemagne se chargera des travaux. Le programme sera lancé en 2017 et devrait se poursuivre jusqu'en 2022.



La modernisation devrait permettre aux CH-53 allemands de voler au moins jusqu'en 2030. Le contrat prévoit qu'Airbus Helicopters se charge de la gestion des pièces obsolètes des appareils, qui ne sont plus disponibles sur le marché et qui seront remplacées par des éléments neufs.

Le CH-53 de Sikorsky est employé par l'Allemagne depuis 1975. Au total, 112 appareils ont été construits pour les forces armées allemandes. En 2002, 20 appareils avaient été portés au standard CH-53GS. A partir de 2006, une quarantaine d'appareils ont été portés au standard CH-53 GA avec un nouveau système d'arme.