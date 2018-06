Airbus : un Carnet de Vol pour les jeunes en recherche d'emploi

Airbus organise le 29 juin la 7ème édition de son Carnet de Vol pour aider ses alternants et stagiaires à trouver un emploi.

Après l'opération "Afterwork" le 20 juin dernier, Airbus organise le 29 juin, c'est à dire demain, la 7ème édition de "Carnet de Vol" pour aider des alternants et stagiaires de ses différentes divisions et filiales à trouver un emploi à l'issue de leur formation en entreprise. Airbus accueille actuellement sur ses sites français plus de 1 700 alternants en formation dans des métiers allant de la production à l'ingénierie en passant par les fonctions techniques, supports et tertiaires. Airbus attend demain à son "Carnet de Vol" près de 600 jeunes qui auront l'occasion de rencontrer près de 70 entreprises de la filière aérospatiale.

Les partenaires d'Airbus sur cet évènement seront aussi présents : le Gifas, l'UIMM, la Région Occitanie, le Medef et la CCI de Toulouse. Lors de l'édition 2017 de "Carnet de Vol", opération qui est aussi organisée chaque année à la Cité des Congrès de Nantes, 68 % des alternants ont obtenu des entretiens d'embauche suite à l'évènement et 47 % ont reçu une proposition d'embauche dans les semaines qui ont suivi.