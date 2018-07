Airbus table sur 37 000 avions neufs sur 20 ans

Airbus vient d'actualiser ses traditionnelles prévisions de marché. Le constructeur européen table sur 37 400 avions neufs sur la période 2018-2037. Les besoins en monocouloirs sont évalués à plus de 28 000 avions. Le marché du "medium" à 5 000 appar

Près de 37 400 avions neufs sur la période 2018-2037. Telle est la demande mondiale pour des avions de ligne selon les dernières prévisions de marché d'Airbus. Des besoins que Airbus répartit en 1 360 très gros-porteurs de type Airbus A380 et A350-1000, 1 640 gros-porteurs de type A350-900 et plus de 28 500 mono-couloirs. Restent 5 000 appareils placés dans la catégorie "medium" et qui regroupe "bi-couloirs de moindre capacité" et "mono-couloirs" à rayon d'action étendu. Selon Airbus, l'Asie-Pacifique reste la locomotive avec une demande pour un peu plus de 15 600 avions nouveaux dont 12 490 mono-couloirs et 2 210 appareils pour le milieu de marché. L'Europe suit avec un peu plus de 7 000 avions neufs avec respectivement 5 510 mono-couloirs et un peu plus de 1 000 untiés pour le milieu de marché. L'Amérique du Nord n'est pas très loin avec une demande pour près de 6 000 avions dont 5 000 mono-couloirs et 680 avions pour le milieu de marché.