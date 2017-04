Airbus se lance dans la cybersécurité pour le transport aérien

Airbus et SITA viennent de lancer un ensemble de services de cybersécurité adaptés aux besoins des différents acteurs de la chaîne du transport aérien. Objectif : détecter les incidents et leur fournir des informations "sur les cyber-activités inhabituelles susceptibles d'affecter leurs activités". Cet ensemble de services répond au nom de "Security Operations Center Service". Avec dans certains cas, la mise en place de "mesures correctives adaptées pour protéger les données numériques des entreprises contre les attaques".

Le partenariat entre Airbus et SITA fait sens. SITA compte presque toutes les compagnies aériennes et les aéroports du globe parmi ses clients. De son côté, Airbus "collabore avec des entreprises, des infrastructures nationales critiques, des gouvernements et des organismes de défense dans le but de détecter, d'analyser et de contrer les cyberattaques de plus en plus sophistiquées". Des expertises qui, logiquement, ne demandaient qu'à s'associer. D'autant que l'industrie du transport aérien a fait de la cybersécurité l'une de ses priorités.