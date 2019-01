Airbus s'en tient à 800 livraisons et 747 ventes nettes en 2018

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Airbus a finalement livré 800 avions en 2018 mais en incluant 20 A220, appareils désormais inscrits au catalogue depuis juillet 2018. Pour autant, hors A220, les livraisons ont progressé de 8,6 % à 780 appareils contre 718 en 2017. Airbus pâtit toujours des problèmes rencontrés par les deux motoristes, CFM et Pratt & Whitney, pour tenir les délais dans leurs livraisons. Au niveau des commandes nettes, Airbus fait moins bien qu'en 2017 avec 747 unités en 2018 contre 1 109, l'année précédente. Boeing reprend la première place dans les deux secteurs du jeu avec 893 ventes nettes et 806 livraisons en 2018. Malgré des livraisons à la hausse, le carnet de commandes des deux constructeurs continuent de s'arrondir. Il portait sur 7 577 unités à la fin 2018 chez Airbus contre 7 265 en 2017. Le carnet de commandes de Boeing s'établit à 5 951 unités.

