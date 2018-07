Airbus re-segmente les besoins du marché mondial

La dernière étude de marché d'Airbus identifie quatre segments différents contre trois dans la précédente. Une re-segmentation qui fait apparaître un besoin pour un milieu de marché intégrant bi-couloirs de moindre capacité et mono-couloirs à rayon d

Jusqu'à présent, Airbus identifiait trois segments pour la demande mondiale en avions de ligne : mono-couloirs, bi-couloirs et très gros-porteurs. La donne change avec les dernières prévisions de marché sur la période 2018-2037. Elle fait en effet apparaître un nouveau segment, baptisé "medium" et qui regroupe "bi-couloirs de moindre capacité et mono-couloirs à rayon d'action étendu". Un marché évalué à 5 000 avions sur les vingt prochaines années et auquel répondent l'Airbus A330neo et l'Airbus A321LR. Reste maintenant à connaître l'analyse de Boeing qui travaille sur une nouvelle famille de bi-couloirs dont l'économie d'exploitation doit être celle d'un mono-couloir.