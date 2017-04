Airbus pousse les murs de son CDC à Hambourg

L'actuel CDC (Customer Definition Centre), situé à proximité de l'aéroport de Hambourg-Finkenwerder a été inauguré en 2014 et est pour l'instant consacré à l'Airbus A350 XWB. Dans deux ans, une extension sera consacrée aux Airbus A320 et Airbus A330.

La construction de l'extension de l'actuel CDC devrait s'étaler sur deux ans et créer un espace additionnel de 4500 m2 sur deux étages, dédié aux clients des Airbus A320 et A330. Une annonce faite par Airbus lors du salon Aircraft Interiors 2017 qui se déroule actuellement à Hambourg.

Pour l'Airbus A350, le CDC propose actuellement sur 4000 m2 de nombreuses installations comme une salle avec un écran de projection 3D, dix "mock-ups" (trois en exposition permanente présentant notamment des configuration de sièges classe affaires, des sièges de classe économique et une salle consacrée aux éclairages de cabines avec des LED, plus sept autres aménageables à volonté), des salles pour découvrir les intérieurs d'avions en réalité virtuelle avec des lunettes Samsung Gear ou HTC, une salle équipée d'écrans tactiles pour faire varier les aménagements intérieurs (A350 XWB Configurator) et une dernière où les clients compagnies peuvent choisir jusqu'aux tissus des rideaux ou les teintes des éléments plastique (Design Studio).