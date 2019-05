Airbus pousse les A220 à 6 300 km

Les ingénieurs d'Airbus ont réussi à pousser la distance franchissable des A220 à 6 300 km avec une charge maxi au décollage augmentée de 2,3 tonnes. Ce qui permet d'élargir les possibilités de nouvelles lignes.

Les Airbus A220 vont pouvoir aller plus loin. Les ingénieurs d'Airbus ont réussi à augmenter la masse maxi au décollage des deux modèles, A220-100 et A220-300, de 2,3 tonnes. Ce qui donne aux deux appareils, propulsés par des Pratt & Whitney PW1500G, une distance franchissable de près de 6 300 km, soit plus 800 km de mieux que les appareils d'ores et déjà en exploitation. Cette optimisation des performances est rendue possible par "les marges actuelles offertes aux systèmes et aux structures et la capacité actuelle en carburant". Les Airbus A220 pourront ainsi relier l'Asie du Sud-Est à l'Australie et l'Europe au Moyen-Orient.