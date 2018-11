Airbus passe à 340 ventes nettes depuis le début 2018

Sur les dix premiers mois de l'année 2018, Airbus a enregistré 396 ventes brutes ramenées à 340 après annulations. Le constructeur européen a livré 584 appareils sur la même période. Sur la même période de 2017, Airbus en était à 288 ventes nettes et

La fin de l'année approche et Airbus affiche, pour l'instant, 340 ventes nettes sur les dix premiers mois de 2018, après prise en compte d'annulations sur 22 Airbus A350-900 et six A380. Ces derniers étaient ceux commandés en 2004 par Virgin Atlantic Airways. La commande passée en février par Emirates pour 20 exemplaires assortis de seize options vient compenser cette annulation d'un client qui avait cru dans l'A380 mais sans pouvoir aller jusqu'au bout de sa démarche. L'A330neo a aussi perdu un client (les six de Hawaiian Airlines) mais en a récupéré un nouveau : Kuwait Airways (huit exemplaires). Du côté des moyen-courriers, les annulations portent sur 12 Airbus A320ceo et 10 A320neo. Un certain nombre de contrats à confirmer sont encore attendus d'ici à la fin de l'année comme les A330neo supplémentaires annoncés par AirAsiaX au dernier Salon de Farnborough. Sur la même période de 2017, Airbus en était à 288 ventes nettes (343 ventes brutes) et 517 livraisons dont 399 moyen-courriers. Sur les dix premiers mois de 2018, Airbus en est à 584 livraisons dont 472 moyen-courriers. Le constructeur européen avait réussi à finir l'année 2017 avec un total de 718 livraisons dont 558 moyen-courriers. Les ventes nettes avaient dépassé les 1 000 unités. Les deux derniers mois de 2018 s'annoncent donc cruciaux en termes de ventes et de livraisons. Mais, Airbus nous a déjà habitué aux coups de rein de fin d'année.