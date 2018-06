Airbus ouvre plus de 250 postes pour sa transformation 4.0

Le 20 juin prochain, Airbus organise sur son site toulousain un "afterwork" dédié aux recrutements. Plus de 250 postes sont ouverts pour accompagner la transformation digitale du constructeur.

Airbus est à la recherche de jeunes talents pour accompagner sa transformation digitiale ou son chemin vers l'industrie 4.0. Plus de 250 postes seront ainsi proposés à l'occasion d'un "afterwork" qui se déroulera le 20 juin prochain sur le site toulousain d'Airbus. Des postes dans les secteurs du numérique : "Cloud", "Big Data", cyber-sécurité, internet des objets (IoT) ou encore intelligence artificielle. Les postes qui sont à pourvoir en France s'adressent à des jeunes diplômés de niveau Bac + 5 avec une expérience réussie de 2 ou 3 ans, comme à des professionnels plus expérimentés. Les postes ouverts par Airbus sont accessibles sur www.dreamjob-airbus.com. Les candidats peuvent postuler jusqu'au 18 juin au plus tard, pour participer à cet "afterwork". Les personnes présélectionnées recevront ensuite des informations sur le déroulement de la soirée. Sont prévus des interventions sur les grands projets qui sous-tendent la stratégie d'Airbus et sa transformation numérique, des animations (expérience de réalitée augmentée) et des entretiens avec postes à la clef pour les "meilleurs talents".