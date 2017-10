Airbus Nantes et Saint-Nazaire, A330neo, HOP!, Saab sur le Meteor, cette semaine dans Air et Cosmos.

Dans Air&Cosmos cette semaine, édition spéciale de 60 pages, dossier Airbus en Pays de la Loire :

• A la Une : Pays de la Loire, l'autre région Airbus. Dossier de 25 pages.

• Interviews : Fabrice Rémésy, Directeur du site Airbus Nantes ; interview de Gérard Lignon, Directeur du site Airbus Saint-Nazaire.

• Programmes et développement : l'A330neo rejoint le grande famille Airbus

• Entreprises et marchés : la Nouvelle-Aquitaine accélère

• Transport aérien : Toulouse et Rennes en pointe avec HOP! Air France ; easyJet ouvre une 6ème base en France

• Défense : Saab décroche un contrat pour le missile Meteor

• Espace : après l'ISS, la lune.

