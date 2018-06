Airbus mise sur la Côte d'Ivoire

Airbus et le gouvernement de Côte d'Ivoire signent un protocole d'accord portant sur la mise en place d'un accord-cadre de collaboration pour développer une industrie aérospatiale.

La Côte d'Ivoire a des envies d'industrie aéronautique et spatiale. Pas surprenant, il existe dans ce pays une forte culture aéronautique et de transport aérien. Le pays fut longtemps la colonne vertébrale de la défunte Air Afrique et le promotteur de la libéralisation du trafic aérien sur le continent africain. En découlera la Déclaration de Yamoussoukro, les 6 et 7 octobre 1988. Airbus a décidé de soutenir cette ambition renouvelée en signant avec le gouvernement de Côte d'Ivoire un protocole d'accord portant "sur l'établissement d'un accord-cadre de collaboration visant à soutenir le développement de l'industrie aéronautique et spatiale en Côte d'Ivoire". Présent, le président d'Airbus Avions commerciaux, Guillaume Faury, a déclaré : "à Airbus, nous sommes engagés à soutenir le développement socio-économique durable de l'Afrique, et des partenariats comme celui-ci sont importants pour y parvenir".

Et de poursuivre : "la collaboration entre les secteurs public et privé est essentielle pour favoriser la croissance économique et industrielle. Ce protocole d'accord nous permettra de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de Côte d'Ivoire en vue de partager notre expertise, discuter des opportunités et soutenir les efforts du gouvernement dans la construction d'un secteur aéronautique et spatial robuste et durable". De son côté, Daniel Kablan Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, souligne : "nous sommes déterminés à concrétiser notre vision et à faire de la Côte d'Ivoire un pôle de la technologie aéronautique et spatiale en Afrique" et d'ajouter : "nous sommes convaincus que ce partenariat avec Airbus contribuera à la croissance économique de notre pays et nous aidera à mettre en place un cadre plus solide pour le développement industriel, la création d'emplois et le développement des compétences".