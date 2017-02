Airbus : "L'A400M reste un sujet de préoccupation"

L'Airbus A400M est venu une nouvelle fois obscurcir les bons résultats d'Airbus en 2016. "Nous avons honoré les engagements pris l'année dernière en termes de performances et d'objectifs, à l'exception de l'A400M, qui a représenté une charge total de 2,2 Md€ en 2016. Réduire les risques et renforcer l'exécution de ce programme est absolument prioritaire", souligne Tom Enders, président d'Airbus. Le groupe a déjà passé des charges pour un total de 841 M€ sur le programme A400M sur les années 2014 et 2015. Avec celle passée en 2016, la somme totale dépasse légèrement les 3 Md€.

Du coup, "au vu des pertes cumulées du programme A400M, le conseil d'administration a mandaté la direction à réengager des discussions avec les clients pour plafonner l'exposition restante". Certes, les livraisons ont augmenté avec 17 exemplaires livrés l'année dernière contre 11 en 2015. Deux autres A400M ont été livrés au début 2017. De même, les capacités de l'avion ont été "améliorées de sorte que les appareils désormais livrés bénéficient de certaines capacités tactiques".

Enfin, "la situation critique relative au boîtier de transmission du moteur a été prise en compte au second semestre 2016 avec la certification d'une solution intermédiaire permettant d'allonger le délai entre deux inspections". Mais, "de nouveaux défis sont apparus pour réaliser le renforcement des capacités militaires, et la directin a réévalué le coût industriel du programme en incluant désormais une estimation du risque commercial". Car, "des défis demeurent quant au développement des capacités contractuelles, à la sécurisation de commandes suffisantes à l'export dans les temps, à la réduction des coûts ainsi qu'au risque commercial, qui pourrait s'avérer significatif".