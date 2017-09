Airbus inaugure son centre A330 en Chine

Airbus et ses partenaires chinois ont inauguré le centre de finition et de livraisons dédié aux Airbus A330 sur le parc industriel de Tianjin qui loge déjà la ligne d'assemblage Airbus A320 depuis plusieurs années maintenant. Officialisé en mars 2014, ce centre dédié A330 a ensuite fait l'objet d'un accord industriel en bonne et due forme, associant AVIC et la Tianjin Free Trade Zone Investment Co. Lancée en mars 2016, la construction du centre A330 s'est accompagnée d'un travail en parallèle de formation d'ingénieurs et de techniciens chinois. Près de 150 d'entre eux sont donc retournés sur les bancs de l'école à Toulouse chez Airbus.

Une fois assemblés à Toulouse, les A330 s'envolent pour Tianjin pour y recevoir leurs cabines passagers et passer à l'atelier de peinture. Le centre, qui compte trois bâtiments offrant une surface utile de 16 800 m2, assure également la dernière phase des vols d'essais et de réception clients. Equipé de ses moteurs Rolls-Royce Trent 700, le premier A330 sorti du centre a été réceptionné par Tianjin Airlines qui a choisi un aménagement bi-classe pour un total de 260 passagers. A terme, deux A330 doivent sortir du site de Tianjin tous les mois.

Un peu plus de 200 A330 sont aujourd'hui en service au sein des flottes des compagnies aériennes chinoises. Airbus compte bien doubler la mise au cours des prochaines. Et le centre A330 est un des leviers pour y arriver. D'autant que la Chine est aussi une cliente de l'A330 régional, une version allégée permettant de prendre 400 passagers.